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13 липня 2021, 10:31 3

В ОПОРІ розповіли, скільки в Україні зареєстровано політичних партій

13 липня 2021, 10:31 3
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Фото з відкритих джерел
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В Україні нині зареєстровано 370 політичних партій

Про це повідомила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз в Україні зареєстровано 370 партій. До прикладу, в Литві їх 77, у Польщі - 87, у Німеччині - 116, у Сполученому Королівстві - 379 (тобто ми дуже близькі до них), Франція - 680 політичних партій, в Іспанії політичних об'єднань зареєстровано 5 тисяч. Тому очевидно, що виключно статистичні дані скоріше демонструють певну циклічність процесів, і те, що в Україні були належні умови для реєстрації політичних партій", - розповіла Айвазовська.

За її словами, в Україні є ринок політичних партій, який чітко демонструє, що вони є прибутковими організаціями, і їх використовують з маніпулятивними цілями.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ повідомили, що нардепи отримали понад три мільйони держдопомоги у 2020 році.

Україна політика партїї партія ОПОРА

 
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