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13 июля 2021, 10:31 2

В ОПОРЕ рассказали, сколько в Украине зарегистрировано политических партий

13 июля 2021, 10:31 2
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Фото из открытых источников
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В Украине сейчас зарегистрировано 370 политических партий

Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас в Украине зарегистрировано 370 партий. К примеру, в Литве их 77, в Польше - 87, в Германии - 116, в Соединенном Королевстве - 379 (то есть мы очень близки к ним), Франция - 680 политических партий, в Испании политических объединений зарегистрировано 5 тысяч. Поэтому очевидно, что исключительно статистические данные скорее демонстрируют определенную цикличность процессов, и то, что в Украине были надлежащие условия для регистрации политических партий", - рассказала Айвазовская.

По ее словам, в Украине есть рынок политических партий, который четко демонстрирует, что они являются прибыльными организациями, и их используют с манипуляционными целями.

Напомним, ранее в опоре сообщили, что нардепы получили более трех миллионов госпомощи в 2020 году.

Украина политика партии партия ОПОРА

 
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