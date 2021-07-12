"Нічого не вживав": Нардеп Юрченко вперше прокоментував ДТП у Львові

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Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, який 8 липня потрапив у ДТП, заявив, що у момент аварії він не був у стані наркотичного сп'яніння

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Украина Online".

За словами Юрченка, він здав аналізи в декількох лабораторіях Києва, і ні в одній з них в його крові не були знайдені заборонені речовини.

Також "ексслуга" звинуватив лікарів у нібито фальсифікації результатів аналізів.

"Я знаю, що нічого не вживав. Навіть не думав, що лікарі сфальсифікують аналізи народного депутата в присутності правоохоронних органів. Я не вживав наркотики ніколи в житті", – сказав нардеп.

Щодо телефону, який Юрченко вибив з рук водія Volkswagen Всеволода Боровця, нардеп каже, що зробив це, бо подумав, що це провокація.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП і спробував втекти з місця події. Він заднім ходом виїжджав з платного паркування в центрі міста і вдарив авто, яке стояло у заторі. Пізніше він звинуватив у нападі водія, у якого сам врізався у Львові.