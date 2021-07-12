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12 июля 2021, 11:39 3283

"Ничего не употреблял": Нардеп Юрченко впервые прокомментировал ДТП во Львове

12 июля 2021, 11:39 3283
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Фото из открытых источников
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Внефракционный народный депутат Александр Юрченко, который 8 июля попал в ДТП, заявил, что в момент аварии он не был в состоянии наркотического опьянения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Украина Online".

По словам Юрченко, он сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не были найдены запрещенные вещества.

Также "экс-слуга" обвинил врачей в якобы фальсификации результатов анализов.

"Я знаю, что ничего не употреблял. Даже не думал, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов. Я не употреблял наркотики никогда в жизни", – сказал нардеп.

По телефону, который Юрченко выбил из рук водителя Volkswagen Всеволода Боровца, нардеп говорит, что сделал это, потому что подумал, что это провокация.

Напомним, на прошлой неделе во Львове народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Он задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, которое стояло в пробке. Позже он обвинил в нападении водителя, в которого сам врезался во Львове.

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