Мендель назвала дату звільнення з посади прес-секретаря Зеленського

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Прес-секретар президента України Юлія Мендель очікує, що 9 липня буде підписаний указ про її звільнення з посади і призначений новий прес-секретар.

Як пише Regionews з посиланням на Сьогодні, про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.

"Указу про моє звільнення ще не було. Думаю, що він буде сьогодні разом з призначенням нового прес-секретаря. Принаймні планувалося, що до кінця цього тижня", - сказала Мендель

Вона також очікує указу про своє призначення радником офісу президента

"Очікую сьогодні, але якщо це буде в неділю, то нехай буде в неділю", – підкреслив прес-секретар президента.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прес-секретаря президента. Однак з ОП вона не пішла. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.

Наступником Мендель стане Сергій Никифоров. Він вже супроводжував Зеленського під час візиту до Литви.