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09 июля 2021, 12:51 14

Мендель назвала дату увольнения с должности прес-секретаря Зеленского

09 июля 2021, 12:51 14
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Из открытых источников
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ожидает, что 9 июля будет подписан указ о ее увольнении с должности и назначен новый прес-секретарь.

Как пишет Regionews со ссылкой на Сегодня, об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.

"Указа о моем увольнении еще не было. Думаю, что он будет сегодня вместе с назначением нового пресс-секретаря. По крайней мере планировалось, что до конца этой недели", – сказала Мендель

Она также ожидает указа о своем назначении советником Офиса президента

"Ожидаю сегодня, но если это будет в воскресенье, то пусть будет в воскресенье", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, в мае стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Вот только далеко она не ушла. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.

Преемником Мендель станет Сергей Никифоров. Он уже сопровождал Зеленского во время визита в Литву.

президент секретарь Офис президента советник подоляк

 
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