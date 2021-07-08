Україна прагне отримати членство в ЄС та НАТО протягом 5-10 років - Шмигаль

Україна прагне отримати членство в ЄС та НАТО протягом 5-10 років.

Як пише Regionews з посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю литовському виданню LRT.

При цьому він зазначив, що євроатлантична інтеграція не залежить лише від України

"Ми націлені отримати членство протягом 5-10 років. Важливим питанням щодо європейського майбутнього України є послідовна реалізація реформ, над чим ми продовжуємо працювати і маємо суттєві результати. Звісно, що питання щодо вступу України до ЄС залежить не лише від нас, а й від 27 інших країн", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що Європейський Союз щороку представляє Звіт про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в якому оцінюються досягнення України щодо впровадження реформ

"Як зазначають наші партнери, навіть за складних умов минулого року, незважаючи на дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на сході України та спалах пандемії коронавірусу, Україна продовжує демонструвати прогрес на своєму шляху до реформ", - додав очільник уряду.

Шмигаль також нагадав, що Європейський Союз наразі став головним торгівельним партнером України

"Нині ми прагнемо до подальшої лібералізації торгівлі з ЄС, одним із головних наших пріоритетів в останній рік стала підготовка до оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію. Також продовжуємо працювати в контексті інтеграції України у цифровий та енергетичний ринки Європейського Союзу, працюємо над підписанням "промислового", "авіаційного" та "митного" безвізів", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден назвав умови, які має виконати Україна, щоб отримати членство в НАТО. Зокрема, мова йде про подолання корупції