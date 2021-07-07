Новинський заявив про намір піти з політики
Позафракційний народний депутат Вадим Новинський має намір поступово йти з політики
Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді", пише RegioNews.
"Надалі, ще сильно думаю, чи буду займатися далі політикою, тому що вона мені не приносить світла в душі і внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити. Не бачу просто сенсу для себе цим займатися", - сказав він.
Він також прогнозує, що проєкт "Опозиційний блок", в який він раніше входив, швидше за все буде закритий, оскільки вже вичерпав себе.
Нагадаємо, раніше нардепи Качура і Новинський очолили нове міжфракційне об'єднання у Раді.
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