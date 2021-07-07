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07 июля 2021, 11:20 14

Новинский заявил о намерении уйти из политики

07 июля 2021, 11:20 14
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Фото из открытых источников
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Внефракционный народный депутат Вадим Новинский намерен постепенно уходить из политики

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", пишет RegioNews.

"В дальнейшем, еще сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит света в душе и внутреннего какого-то покоя не приносит. Я еще для себя эту проблему не решил. Скорее всего, как это вижу, я буду как-то потихоньку отходить. Не вижу просто смысла для себя этим заниматься", - сказал он.

Он также прогнозирует, что проект "Оппозиционный блок", в который он раньше входил, скорее всего будет закрыт, так как уже исчерпал себя.

Напомним, ранее нардепы Качура и Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде.

Украина политика Верховная Рада власть Вадим Новинский

 
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