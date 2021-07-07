Новинский заявил о намерении уйти из политики
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский намерен постепенно уходить из политики
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", пишет RegioNews.
"В дальнейшем, еще сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит света в душе и внутреннего какого-то покоя не приносит. Я еще для себя эту проблему не решил. Скорее всего, как это вижу, я буду как-то потихоньку отходить. Не вижу просто смысла для себя этим заниматься", - сказал он.
Он также прогнозирует, что проект "Оппозиционный блок", в который он раньше входил, скорее всего будет закрыт, так как уже исчерпал себя.
Напомним, ранее нардепы Качура и Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой