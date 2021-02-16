Нардепи Качура і Новинський очолили нове міжфракційне об'єднання у Раді
Йдеться про об'єднання "За конфесійний мир в Україні"
Йдеться про об'єднання "За конфесійний мир в Україні"
У Верховній Раді створили два нових міжфракційних об'єднання.
Про це оголосив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews.
"Створення міжфракційного депутатського об'єднання "За конфесійний мир в Україні". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Качуру Олександра Анатолійовича та Новинського Вадима Владиславовича", - повідомив перший віцеспікер.
Також було створено міжфракційне об'єднання "На лінії зіткнення", яке очолив позафракційний народний депутат Муса Магомедов.
Нагадаємо, Зеленський підписав закон щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.
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