В Україні можуть заборонити АРМА продавати конфісковане майно без суду

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Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект №5141, що забороняє продаж Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) майна без рішення суду

Як пише RegioNews, за відповідну ініціативу на засіданні у середу, 30 червня, проголосували 314 народних депутатів.

Законопроект забороняє відомству продавати майно без рішення суду, крім випадків, коли:

майно є швидкопсувним;

якщо є згода власника на продаж майна.

Антикорупційний комітет Ради дійшов висновку, що чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

Нагадаємо, нещодавно АРМА передало резиденцію Януковича "Сухолуччя" приватній компанії.