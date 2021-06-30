В Україні можуть заборонити АРМА продавати конфісковане майно без суду
Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект №5141, що забороняє продаж Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) майна без рішення суду
Як пише RegioNews, за відповідну ініціативу на засіданні у середу, 30 червня, проголосували 314 народних депутатів.
Законопроект забороняє відомству продавати майно без рішення суду, крім випадків, коли:
- майно є швидкопсувним;
- якщо є згода власника на продаж майна.
Антикорупційний комітет Ради дійшов висновку, що чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.
Нагадаємо, нещодавно АРМА передало резиденцію Януковича "Сухолуччя" приватній компанії.
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