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30 июня 2021, 15:59 65

В Украине могут запретить АРМА продавать конфискованное имущество без суда

30 июня 2021, 15:59 65
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №5141, запрещающий продажу Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имущества без решения суда

Как пишет RegioNews, за соответствующую инициативу на заседании в среду, 30 июня, проголосовали 314 народных депутатов.

Законопроект запрещает ведомство продавать имущество без решения суда, кроме случаев, когда:

  • имущество является быстропортящимся;
  • если есть согласие собственника на продажу имущества.

Антикоррупционный комитет Рады пришел к выводу, что действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, так как ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.

Напомним, недавно АРМА передало резиденцию Януковича "Сухолучье" частной компании.

АРМА

 
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