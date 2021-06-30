В Украине могут запретить АРМА продавать конфискованное имущество без суда

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Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №5141, запрещающий продажу Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имущества без решения суда

Как пишет RegioNews, за соответствующую инициативу на заседании в среду, 30 июня, проголосовали 314 народных депутатов.

Законопроект запрещает ведомство продавать имущество без решения суда, кроме случаев, когда:

имущество является быстропортящимся;

если есть согласие собственника на продажу имущества.

Антикоррупционный комитет Рады пришел к выводу, что действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, так как ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.

Напомним, недавно АРМА передало резиденцию Януковича "Сухолучье" частной компании.