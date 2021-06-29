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29 червня 2021, 13:15 69

МОЗ хоче не пускати в школи невакцинованих дітей

29 червня 2021, 13:15 69
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Фото: із відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров’я хочуть закріпити в законі норму про недопуск дітей без щеплень до навчальних закладів

Про це в інтервʼю Liga.net заявив головний санлікар України Ігор Кузін, передає RegioNews.

Я б зважав на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів. Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо", - сказав Кузін.

Він також виступив за обовʼязкову вакцинацію для частини дорослого населення України. До них Кузін відніс працівників освіти і сфери обслуговування.

Ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини", - заявив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали причину відсутності у деяких областях центрів вакцинації.

МОЗ

 
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