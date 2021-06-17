У Комітеті Ради з нацбезпеки підтримали бюджетну декларацію

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету на засіданні 16 червня розглянули та підтримали Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки", - сказано у повідомленні.

Комітет також погодив окремі пункти змін до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення Міністерства оборони на 2021 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи розглянуть закон про реформу КСУ найближчим часом.