У Комітеті Ради з нацбезпеки підтримали бюджетну декларацію
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав бюджетну декларацію на 2022-2024 роки
Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
"Члени комітету на засіданні 16 червня розглянули та підтримали Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки", - сказано у повідомленні.
Комітет також погодив окремі пункти змін до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення Міністерства оборони на 2021 рік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи розглянуть закон про реформу КСУ найближчим часом.
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