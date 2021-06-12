Для мешканців зони АТО/ООС змінили умови кредитування: підписано новий закон

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується заборона на штрафи за новими кредитами для громадян у зоні АТО/ООС, а також заборону стягнень на заставну нерухомість за кредитами, що оформлені після травня 2021 року

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Так, новим законом "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг" № 1451-ІХ скасовується заборона нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, котрі проживають на території проведення антитерористичної операції (крім окремо визначених населених пунктів).

Українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості", - йдеться у повідомленні.

Також, згідно з документом, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.

За інформацією Офісу президента, даний закон гарантуватиме збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%" на рівних умовах з усіма громадянами України.

Нагадаємо, Верховна Рада України на наступному пленарному тижні, серед іншого, розгляне законопроєкти, про зміни до Податкового кодексу і про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.