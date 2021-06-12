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12 июня 2021, 11:13 129

Для жителей зоны АТО/ООС изменили условия кредитования: подписан новый закон

12 июня 2021, 11:13 129
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется запрет на штрафы по новым кредитам для граждан в зоне АТО/ООС, а также запрет взысканий на заложенную недвижимость по кредитам, оформленные после мая 2021 года

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Так, новым законом "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг" № 1451-IX отменяется запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, которые проживают на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).

Украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", - говорится в сообщении.

Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО/ООС.

По информации Офиса президента, данный закон будет гарантировать сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но в то же время упростит доступ граждан, владеющих недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в том числе государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе, среди прочего, рассмотрит законопроекты об изменениях в Налоговый кодекс и о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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