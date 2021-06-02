Каховська райрада звернулася до президента і Верховної Ради щодо проблем децентралізації

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На Херсонщині Каховська районна рада сьогодні на 7-й сесії ухвалила рішення про звернення до центральної влади «стосовно проблем діяльності районних рад, їх вирішення, а також перспектив децентралізації»

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Таврійські вісті".

Депутати зазначили, що районні ради стикнулися з проблемами щодо визначення своїх повноважень, а також фінансового забезпечення цих повноважень.

В ході децентралізації дуже багато повноважень було передано на рівень громад, але ряд повноважень залишився не визначеним взагалі, завис у повітрі. В свою чергу, районні ради не в повній мірі мають можливості для реалізації цих повноважень, тому що на сьгоднішній день відсутні джерела фінансування. Тож апарат районної ради розробив звернення до до президента та голови Верхвоної Ради, - пояснив перед голосуванням голова постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку Сергій Карпеченко.

У зверненні наголошується, що головною метою децентралізації є наближення якісних послуг до людей.

Такі послуги, поряд з органами державної влади, мають надавати громади, районні та обласні ради, відповідно до принципу субсидіарності. Для того, щоб послуга була якісна та виконана у повному обсязі – перелічені органи місцевого самоврядування повинні мати відповідні повноваження та ресурси… Втім, на сьогодні, реформа здійснена тільки на рівні громад, і то частково. У свою чергу, на районному та обласному рівнях відповідно до нещодавно ухвалених законів та напрацьованих законодавчих ініціатив, реформа зазнає деструктивного характеру, що напряму впливає на якість надання публічних та соціальних послуг громадянам. Районні ради не можуть належно здійснювати свої конституційні повноваження через відсутність фінансування на їх виконання, - йдеться у зверненні.

Депутати зазначають, що зміни до Бюджетного кодексу України, ухвалені 17 вересня 2020 року, значно обмежили власні джерела наповнення районних бюджетів. Цими ж змінами районні ради виключені з фінансової мережі на отримання коштів із Держбюджету. І це було зроблено навіть всупереч чинному Закону про місцеве самоврядування, де є перелік конкретних повноважень, а відповідно до Конституції України, держава повинна забезпечити відповідні ресурси на їх виконання.

У зв’язку з описаною проблемою, районні ради не можуть утримувати об’єкти та управляти майном спільної власності, сприяти здійсненню соціально-економічних програм та інших повноважень, визначених чинним базовим Законом, у тому числі утримувати виконавчі апарати.

Процес передачі майна від районних рад громадам не має якісного нормативного забезпечення та призводить до погіршення надання послуг громадянам, - зазначається у зверненні.

Негативними наслідками недосконалості законодавства у зверненні називають закриття спортшкіл, центрів дитячої творчості, закладів соціальної опіки, центрів первинної медико-санітарної допомоги.

А це суперечить самій ідеї реформи, яка наголошує, що результатом змін має стати наближення та покращення послуги для людей, - додають депутати.

Для вирішення наявних проблем районна рада пропонує низку кроків.

1. Внести зміни до Бюджетного кодексу України, де визначити склад доходів районних бюджетів та виписати повноваження, під які можуть надаватися ресурси для їх виконання. 2. Надати субвенцію на виплату заробітної платні працівникам апаратів чинних районних рад та заборгованостей працівникам ліквідованих районних рад, комунальних закладів, установ, підприємств ліквідованих районів. 3. Провести детальний аналіз ходу реформи децентралізації й за результатами оновити відповідну Концепцію. 4. Передбачити в складі Кабінету Міністрів України посаду Віце-прем’єр-міністра, відповідального за реформу децентралізації. 5. Напрацювати зміни до чинного Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з урахуванням процесів децентралізації. 6. Внести зміни до Конституції України щодо децентралізації влади. 7. Після ухвалення змін до Конституції України щодо децентралізації влади ухвалити нову редакцію Закону "Про місцеве самоврядування", - наголошується у зверненні.

Районні депутати одностайно підтримали звернення.

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