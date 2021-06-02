Каховский райсовет обратился к президенту и Верховной Раде относительно проблем децентрализации

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На Херсонщине Каховский районный совет сегодня на 7-й сессии принял решение об обращении к центральной власти «по проблемам деятельности районных советов, их решения, а также перспектив децентрализации»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на " Таврийськие вести".

Депутаты отметили, что районные советы столкнулись с проблемами по определению своих полномочий, а также финансовому обеспечению этих полномочий.

В ходе децентрализации очень много полномочий было передано на уровень общин, но ряд полномочий остался не определенными вообще, завис в воздухе. В свою очередь, районные советы не в полной мере имеют возможности для реализации этих полномочий, потому что на сегодняшний день отсутствуют источники финансирования. Поэтому аппарат районного совета разработал обращение к президенту и председателю Верхвоной Рады, - пояснил перед голосованием председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности и этики, законности и правопорядка Сергей Карпеченко.

В обращении отмечается, что главной целью децентрализации является приближение качественных услуг к людям.

Такие услуги, наряду с органами государственной власти, должны предоставлять общины, районные и областные советы, в соответствии с принципом субсидиарности. Для того, чтобы услуга была качественная и выполнена в полном объеме – перечисленные органы местного самоуправления должны иметь соответствующие полномочия и ресурсы… Впрочем, на сегодня, реформа осуществлена только на уровне общин, и то частично. В свою очередь, на районном и областном уровнях в соответствии с недавно принятыми законами и наработанными законодательными инициативами, реформа претерпевает деструктивный характер, что напрямую влияет на качество предоставления публичных и социальных услуг гражданам. Районные советы не могут должным образом осуществлять свои конституционные полномочия из-за отсутствия финансирования на их выполнение, - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что изменения в Бюджетный кодекс Украины, принятые 17 сентября 2020 года, значительно ограничили собственные источники наполнения районных бюджетов. Этими же изменениями районные советы исключены из финансовой сети на получение средств из Госбюджета. И это было сделано даже вопреки действующему Закону О местном самоуправлении, где есть перечень конкретных полномочий, а в соответствии с Конституцией Украины, государство должно обеспечить соответствующие ресурсы на их выполнение.

В связи с описанной проблемой, районные советы не могут содержать объекты и управлять имуществом общей собственности, способствовать осуществлению социально-экономических программ и других полномочий, определенных действующим базовым Законом, в том числе содержать исполнительные аппараты.

Процесс передачи имущества от районных советов общинам не имеет качественного нормативного обеспечения и приводит к ухудшению предоставления услуг гражданам, - отмечается в обращении.

Негативными последствиями несовершенства законодательства в обращении называют закрытие спортшкол, центров детского творчества, учреждений социальной опеки, центров первичной медико-санитарной помощи.

А это противоречит самой идее реформы, которая подчеркивает, что результатом изменений должно стать приближение и улучшение услуги для людей, - добавляют депутаты.

Для решения имеющихся проблем районный совет предлагает ряд шагов.

1. Внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, где определить состав доходов районных бюджетов и выписать полномочия, под которые могут предоставляться ресурсы для их выполнения. 2. Предоставить субвенцию на выплату заработной платы работникам аппаратов действующих районных советов и задолженностей работникам ликвидированных районных советов, коммунальных учреждений, предприятий ликвидированных районов. 3. Провести детальный анализ хода реформы децентрализации и по результатам обновить соответствующую Концепцию. 4. Предусмотреть в составе Кабинета Министров Украины должность Вице-премьер-министра, ответственного за реформу децентрализации. 5. Наработать изменения действующего Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" с учетом процессов децентрализации. 6. Внести изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. 7. После принятия изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти принять новую редакцию Закона "О местном самоуправлении", - отмечается в обращении.

Районные депутаты единодушно поддержали обращение.

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