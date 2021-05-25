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25 травня 2021, 13:59 159

Комітет Ради заслухає звіт очільника ДСНС

25 травня 2021, 13:59 159
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Фото з відкритих джерел
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Комітет парламенту з питань екологічної політики заслухає главу Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна

Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, звіт Чечоткіна буде заслухано 8 липня. Тема доповіді не повідомляється. Крім цього, комітет 9-12 червня проведе виїзне засідання в Івано-Франківську, під час якого 10 червня заслухає звіт голови Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітників ДСНС судитимуть за підробку звітів щодо пожеж на Луганщині.

Україна Верховна Рада ДСНС парламент комітет

 
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