Комітет Ради заслухає звіт очільника ДСНС

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Комітет парламенту з питань екологічної політики заслухає главу Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна

Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, звіт Чечоткіна буде заслухано 8 липня. Тема доповіді не повідомляється. Крім цього, комітет 9-12 червня проведе виїзне засідання в Івано-Франківську, під час якого 10 червня заслухає звіт голови Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітників ДСНС судитимуть за підробку звітів щодо пожеж на Луганщині.