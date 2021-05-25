Комітет Ради заслухає звіт очільника ДСНС
Комітет парламенту з питань екологічної політики заслухає главу Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна
Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Так, звіт Чечоткіна буде заслухано 8 липня. Тема доповіді не повідомляється. Крім цього, комітет 9-12 червня проведе виїзне засідання в Івано-Франківську, під час якого 10 червня заслухає звіт голови Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітників ДСНС судитимуть за підробку звітів щодо пожеж на Луганщині.
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