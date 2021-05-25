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25 мая 2021, 13:59 166

Комитет Рады заслушает отчет главы ГСЧС

25 мая 2021, 13:59 166
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Фото из открытых источников
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Комитет парламента по вопросам экологической политики заслушает главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Так, отчет Чечеткина будет заслушан 8 июля. Тема доклада не сообщается. Кроме этого, комитет 9-12 июня проведет выездное заседание в Ивано-Франковске, во время которого 10 июня заслушает отчет председателя Государственного агентства лесных ресурсов Юрия Болоховца.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудников ГСЧС будут судить за подделку отчетов по пожарам на Луганщине.

Украина Верховная Рада ГСЧС парламент комитет

 
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