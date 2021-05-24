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24 травня 2021, 12:48 226

В уряді пригрозили санкціями РНБО щодо "земельних махінаторів"

24 травня 2021, 12:48 226
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство аграрної політики пропонує застосувати механізм санкцій Ради національної безпеки та оборони до "земельних махінаторів"

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час форуму "Україна 30. Земля", пише RegioNews.

"По земельних махінаторах, по тих людях, які, власне, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі... через санкційний механізм Ради національної безпеки та оборони, через відповідну підготовку всіх відповідних матеріалів, ми надамо відповідні дані для того, щоб стосовно таких людей були застосовані санкції, і щоб призупинити ті процеси несправедливого використання, вилучення і перепродажу земель", - заявив Лещенко.

Він також наголосив, що людей, які скористались правом безоплатної приватизації землі, пропонується обкласти новим податком. Міністр також зазначив, що необхідно дати відповідь на питання суспільству, чому частина українців отримала право на приватизацію, а інша - не отримала.

Нагадаємо, раніше Лещенко заявив, що норма про право кожного громадянина України на отримання безкоштовно двох гектарів землі є фікцією та обманом, із якого чиновники отримують корупційну ренту.

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