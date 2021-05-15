Зеленський перепризначив двох голів РДА на Одещині
Йдеться про очільників Березівської та Подільської РДА
Йдеться про очільників Березівської та Подільської РДА
Президент Володимир Зеленський перепризначив двох голів районних державних адміністрацій в Одеській області.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, пише RegioNews.
Зокрема, Зеленський звільнив Віталія Лабуша з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області та призначив його головою Березівської РДА.
Також президент перепризначив Михайла Лазаренка керівником Подільської райдержадміністрації Одеської області.
Нагадаємо, днями Зеленський призначив нового очільника Болградської РДА Одеської області.
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