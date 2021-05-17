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На Донбасі за добу зафіксували 15 порушень: окупанти гатили з усіх видів озброєнь
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17 травня 2021, 08:11 102

На Донбасі за добу зафіксували 15 порушень: окупанти гатили з усіх видів озброєнь

17 травня 2021, 08:11 102
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 16 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного - противник двічі відкривав вогонь з мінометів цього ж калібру та гранатометів різних систем.

У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріли позицій українських захисників з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював позиції ООС з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь неподалік населеного пункту Луганське. Поблизу Пісків у бік позицій наших захисників російські окупанти здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Троїцьке – ще й з великокаліберних кулеметів.

В районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки – ще й з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 17 травня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти вели вогонь неподалік Причепилівки зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 16 травня було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

ООС Донбас військова техніка війна обстріли

 
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