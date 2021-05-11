У Раді з'явилась робоча група для доопрацювання закону про підвищення пенсій чорнобильцям

Главою групи обрали нардепа Олега Арсенюка, який є народним депутатом від "Слуги народу"

Главою групи обрали нардепа Олега Арсенюка, який є народним депутатом від "Слуги народу"

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У парламенті створили робочу групу для доопрацювання закону №4555 про підвищення пенсій чорнобильцям.

Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Робочу групу утворили на базі комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Народні депутати ухвалили рішення утворити робочу групу з доопрацювання до другого читання проекту закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (№4555)", - йдеться у повідомленні.

Главою групи обрали нардепа Олега Арсенюка.

Ухвалення цього проекту закону дозволить збільшити пенсії постраждалим та ліквідаторам:

I категорії — з 12 тисяч гривень до 16 тисяч гривень;

II категорії — з 10 тисяч гривень до 12 тисяч гривень;

III категорії — з 8 тисяч гривень до майже 9 тисяч гривень.

Закон діятиме з січня наступного року. Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів.

Нагадаємо, 29 квітня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №4555, який передбачає підвищення пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції.