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11 травня 2021, 16:42 237

У Раді з'явилась робоча група для доопрацювання закону про підвищення пенсій чорнобильцям

11 травня 2021, 16:42 237
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Главою групи обрали нардепа Олега Арсенюка, який є народним депутатом від "Слуги народу"
Главою групи обрали нардепа Олега Арсенюка, який є народним депутатом від "Слуги народу"
Фото з відкритих джерел
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У парламенті створили робочу групу для доопрацювання закону №4555 про підвищення пенсій чорнобильцям.

Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Робочу групу утворили на базі комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Народні депутати ухвалили рішення утворити робочу групу з доопрацювання до другого читання проекту закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (№4555)", - йдеться у повідомленні.

Главою групи обрали нардепа Олега Арсенюка.

Ухвалення цього проекту закону дозволить збільшити пенсії постраждалим та ліквідаторам:

  • I категорії — з 12 тисяч гривень до 16 тисяч гривень;
  • II категорії — з 10 тисяч гривень до 12 тисяч гривень;
  • III категорії — з 8 тисяч гривень до майже 9 тисяч гривень.

Закон діятиме з січня наступного року. Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів.

Нагадаємо, 29 квітня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №4555, який передбачає підвищення пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції.

Україна Верховна Рада пенсія Чорнобиль парламент

 
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