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11 мая 2021, 16:42 298

В Раде появилась рабочая группа для доработки закона о повышении пенсий чернобыльцам

11 мая 2021, 16:42 298
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Главой группы избрали нардепа Олега Арсенюка, который является народным депутатом от "Слуги народа"
Главой группы избрали нардепа Олега Арсенюка, который является народным депутатом от "Слуги народа"
Фото из открытых источников
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В парламенте создали рабочую группу для доработки закона №4555 о повышении пенсий чернобыльцам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Рабочую группу образовали на базе комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Народные депутаты приняли решение создать рабочую группу по доработке ко второму чтению проекта закона "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (№4555)", - говорится в сообщении.

Главой группы избрали нардепа Олега Арсенюка.

Принятие этого проекта закона позволит увеличить пенсии пострадавшим и ликвидаторам:

  • I категории - с 12 тысяч гривен до 16 тысяч гривен;
  • II категории - с 10 тысяч гривен до 12 тысяч гривен;
  • III категории - с 8 тысяч гривен до почти 9 тысяч гривен.

Закон будет действовать с января следующего года. Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров.

Напомним, 29 апреля Верховная Рада поддержала за основу законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции.

Украина Верховная Рада пенсия Чернобыль парламент

 
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