В Раде появилась рабочая группа для доработки закона о повышении пенсий чернобыльцам

Главой группы избрали нардепа Олега Арсенюка, который является народным депутатом от "Слуги народа"

Главой группы избрали нардепа Олега Арсенюка, который является народным депутатом от "Слуги народа"

Фото из открытых источников

В парламенте создали рабочую группу для доработки закона №4555 о повышении пенсий чернобыльцам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Рабочую группу образовали на базе комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Народные депутаты приняли решение создать рабочую группу по доработке ко второму чтению проекта закона "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (№4555)", - говорится в сообщении.

Главой группы избрали нардепа Олега Арсенюка.

Принятие этого проекта закона позволит увеличить пенсии пострадавшим и ликвидаторам:

I категории - с 12 тысяч гривен до 16 тысяч гривен;

II категории - с 10 тысяч гривен до 12 тысяч гривен;

III категории - с 8 тысяч гривен до почти 9 тысяч гривен.

Закон будет действовать с января следующего года. Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров.

Напомним, 29 апреля Верховная Рада поддержала за основу законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции.