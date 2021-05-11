В Раде появилась рабочая группа для доработки закона о повышении пенсий чернобыльцам
В парламенте создали рабочую группу для доработки закона №4555 о повышении пенсий чернобыльцам.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.
Рабочую группу образовали на базе комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
"Народные депутаты приняли решение создать рабочую группу по доработке ко второму чтению проекта закона "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (№4555)", - говорится в сообщении.
Главой группы избрали нардепа Олега Арсенюка.
Принятие этого проекта закона позволит увеличить пенсии пострадавшим и ликвидаторам:
- I категории - с 12 тысяч гривен до 16 тысяч гривен;
- II категории - с 10 тысяч гривен до 12 тысяч гривен;
- III категории - с 8 тысяч гривен до почти 9 тысяч гривен.
Закон будет действовать с января следующего года. Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров.
Напомним, 29 апреля Верховная Рада поддержала за основу законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции.