На в’їзді в Херсон почав роботу карантинний блокпост

Херсонщина посилює карантин від завтра

Херсонщина посилює карантин від завтра

Фото з відкритих джерел

У Херсонській області комісії з питань ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантин. Влада опублікувала список нових заборон.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, передає RegioNews.

З 8 квітня, при в’їзді до міста Херсон зі сторони Миколаєва, на стаціонарному пункті поліції "Консул", встановлено карантинний блокпост для здійснення температурного скринінгу осіб, які прибувають до області або залишають її межі.

Це рішення прийнято з метою протидії поширенню коронавірусу на Херсонщині. Адже ситуація в сусідів гірша, ніж на Херсонщині. Там зараз хворіють 10433 пацієнтів.

Рік тому на дорогах області уже встановлювали карантинні пости, де водіям та пасажирам автотранспорту вимірювали температуру, щоб не допустити збільшення рівня коронавірусу в регіоні.

Попри те, що Херсонська область - це єдиний регіон, який перебуває в "жовтій" зоні карантину. В області заборонили:

приймати відвідувачів у кафе та ресторанах (дозволено працювати на доставку та "на виніс");

роботу ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;

роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

роботу спортзалів та фітнес-центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);

проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);

роботу непродовольчих ринків;

роботу дитячих садочків;

перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%.

Водночас в області дозволено:

роботу фінансових установ;

роботу пошти;

роботу автозаправних комплексів;

роботу ветеринарних клінік;

діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

роботу перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Нагадаємо, в Херсонській області – 3 781 людина інфікована COVID-19. Тільки за добу, з 7 по 8 квітня, в Херсонській області зафіксовано 474 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 203 чоловіка й 271 жінка. З них 23 дитини та 21 медичний працівник.

Як повідомлялося, Херсонська область наближається до пікових навантажень щодо COVID. Зростає захворюваність і смертність.