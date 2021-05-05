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05 травня 2021, 14:26 917

Рейтинг партій: "Слуг народу" готові підтримати 21% українців - опитування

05 травня 2021, 14:26 917
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Це на 5,8% більше, ніж в опитуванні, що проводилось у лютому
Це на 5,8% більше, ніж в опитуванні, що проводилось у лютому
Фото: з відкритих джерел
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Найбільшу кількість голосів у квітні отримала партія "Слуга народу", її б підтримали 21,3% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. 

Як передає RegioNews, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

На другому місці - "Європейська солідарність" із 17% підтримки, а на третьому - ОПЗЖ із 12,2%.

На четвертому нині - "Батьківщина" з 10,2%, але її відрив від ОПЗЖ перебуває в межах статистичної похибки.

Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (5,2% і 7,6%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (2,8% і 4,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,7% і 3,9%) та "Громадянська позиція" (2,5% і 3,7%)", - йдеться у документі.

Порівняно з лютим, зросла підтримка партії "Слуга народу" (+5,8% серед тих, хто визначився з вибором). У меншій мірі, але також простежується ріст підтримки "Громадянської позиції" (+1,9%) і "Національного корпусу" (+0,7%). Рейтинг знижується у ОПЗЖ (-4,6%), "Батьківщини" (-3%), "Голосу"(-2,1%). У випадку "ЄС" рейтинг не змінився порівняно з лютим.

Опитування проводилося 6-22 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Раду зможуть потрапити сім політичних сил.

рейтинг опитування партія голосування соціологія

 
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