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05 мая 2021, 14:26 802

Рейтинг партий: "Слуг народа" готовы поддержать 21% украинцев - опрос

05 мая 2021, 14:26 802
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Это на 5,8% больше, чем в опросе, проводившемся в феврале
Это на 5,8% больше, чем в опросе, проводившемся в феврале
Фото: из открытых источников
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Наибольшее количество голосов в апреле получила партия "Слуга народа", ее бы поддержали 21,3% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. 

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На втором месте - "Европейская солидарность" с 17% поддержки, а на третьем - ОПЗЖ с 12,2%.

На четвертом сейчас - "Батькивщина" с 10,2%, но ее отрыв от ОПЗЖ находится в пределах статистической погрешности.

Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (5,2% и 7,6%). Поддержка других партий - ниже проходного барьера, хотя относительно приближенные к нему Радикальная партия (2,8% и 4,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,7% и 3,9%) и "Гражданская позиция" (2,5% и 3,7%)", - говорится в документе.

По сравнению с февралем выросла поддержка партии "Слуга народа" (+5,8% среди тех, кто определился с выбором). В меньшей степени, но также прослеживается рост поддержки "Гражданской позиции" (+1,9%) и "Национального корпуса" (+0,7%). Рейтинг снижается у ОПЗЖ (-4,6%), "Батькивщины" (-3%),"Голоса" (-2,1%). В случае "ЕС" рейтинг не изменился по сравнению с февралем.

Опрос проводился 6-22 апреля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раду смогут попасть семь политических сил.

рейтинг опрос партия голосование социология

 
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