Тупицкому приостановили выплату зарплаты - СМИ

Правда, он вышел с больничного и сразу это распоряжение отменил

Правда, он вышел с больничного и сразу это распоряжение отменил

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И. о. председателя КСУ Сергей Головатый сегодня выдал распоряжение о приостановлении выплаты зарплаты А. Тупицкому и А. Касминину, и запретил использовать служебный транспорт.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции, передает RegioNews.

Воспользовавшись временным отсутствием Тупицкого (который на больничном), и. о. председателя КС Сергей Головатый сегодня издал распоряжение о приостановлении выплаты зарплаты А. Тупицкому и А. Касминину, и запретил использовать служебный транспорт. При этом как на правовое основание он сослался лишь на указ президента, а не на Конституцию и закон о КС, - сообщает издание.

Но Тупицкий, который сегодня вышел из больничного, немедленно отменил указанное распоряжение Головатого и назначил служебную проверку, усмотрев в его действиях признаки по меньшей мере трех преступлений и дисциплинарного проступка.

Распоряжение Тупицкого выдано на бланке председателя и зарегистрировано в секретариате КС, - добавляет издание.

Как сообщалось сегодня, уволенный с должности главы КСУ Тупицкий продолжает получать зарплату. В апреле он получил 118 375 грн.