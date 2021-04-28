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28 квітня 2021, 13:16 9

У четверг Рада проведе два засідання: хочуть призначити міністра енергетики

28 квітня 2021, 13:16 9
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Позачергові пленарні засідання парламенту заплановані на 16:00 та на 16:15
Позачергові пленарні засідання парламенту заплановані на 16:00 та на 16:15
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових засідань на 29 квітня.

Про це повідомили пресслужба Верховної Ради, передає RegioNews.

Згідно з розпорядженням №103, позачергове засідання призначено на 16:00 на вимогу 160 народних депутатів. Буде розглянуто проєкт постанови Верховної Ради про звернення до Кабінету Міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (№5382).

Згідно з розпорядженням №104, о 16:15 має початися друге позачергове засідання на вимогу 154 народних депутатів. Під час нього планується розглянути 19 законодавчих актів, зокрема постанову про призначення міністром енергетики Германа Галущенка.

Раніше повідомлялось, що перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів. Також планують призначити міністра енергетики.

ВР засідання парламент енергетика депутати

 
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