В четверг Рада проведет два заседания: хотят назначить министра энергетики
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве двух внеочередных заседаний на 29 апреля.
Об этом сообщили пресс-служба Верховной Рады, передает RegioNews.
Согласно распоряжению №103, внеочередное заседание назначено на 16:00 по требованию 160 народных депутатов. Будет рассмотрен проект постановления Верховной Рады об обращении к Кабинету Министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций (№5382).
Согласно распоряжению №104, в 16:15 должно начаться второе внеочередное заседание по требованию 154 народных депутатов. Во время него планируется рассмотреть 19 законодательных актов, в частности постановление о назначении министром энергетики Германа Галущенко.
Ранее сообщалось, что первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также планируют назначить министра энергетики.