В четверг Рада проведет два заседания: хотят назначить министра энергетики

Внеочередные пленарные заседания парламента запланированы на 16:00 и на 16:15

Внеочередные пленарные заседания парламента запланированы на 16:00 и на 16:15

Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве двух внеочередных заседаний на 29 апреля.

Об этом сообщили пресс-служба Верховной Рады, передает RegioNews.

Согласно распоряжению №103, внеочередное заседание назначено на 16:00 по требованию 160 народных депутатов. Будет рассмотрен проект постановления Верховной Рады об обращении к Кабинету Министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций (№5382).

Согласно распоряжению №104, в 16:15 должно начаться второе внеочередное заседание по требованию 154 народных депутатов. Во время него планируется рассмотреть 19 законодательных актов, в частности постановление о назначении министром энергетики Германа Галущенко.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также планируют назначить министра энергетики.