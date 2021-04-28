15:13  28 апреля
На сессию горсовета в Одессе вызвали полицию: у депутатов не было масок
13:59  28 апреля
Скандальная диссертация: научного руководителя Кивы уволили с работы
08:06  28 апреля
Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 13:16 6

В четверг Рада проведет два заседания: хотят назначить министра энергетики

28 апреля 2021, 13:16 6
Читайте також українською мовою
Внеочередные пленарные заседания парламента запланированы на 16:00 и на 16:15
Внеочередные пленарные заседания парламента запланированы на 16:00 и на 16:15
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве двух внеочередных заседаний на 29 апреля.

Об этом сообщили пресс-служба Верховной Рады, передает RegioNews.

Согласно распоряжению №103, внеочередное заседание назначено на 16:00 по требованию 160 народных депутатов. Будет рассмотрен проект постановления Верховной Рады об обращении к Кабинету Министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций (№5382).

Согласно распоряжению №104, в 16:15 должно начаться второе внеочередное заседание по требованию 154 народных депутатов. Во время него планируется рассмотреть 19 законодательных актов, в частности постановление о назначении министром энергетики Германа Галущенко.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также планируют назначить министра энергетики.

ВР заседание парламент энергетика депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram