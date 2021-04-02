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02 квітня 2021, 10:58 328

В АРМА розповіли, що вилучили силовики під час обшуків 1 квітня

02 квітня 2021, 10:58 328
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Обшуки були проведені у рамках кримінального провадження щодо повернення фізичній особі арештованих коштів
Обшуки були проведені у рамках кримінального провадження щодо повернення фізичній особі арештованих коштів
Фото з відкритих джерел
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Агентство з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявляє, що під час обшуків 1 квітня у них вилучили оригінали низки документів.

Про це пише RegioNews з посиланням на АРМА в Facebook.

Наголошується, що відсутність цих документів унеможливлює виконання АРМА покладених на нього завдань.

"В ході обшуків у приміщенні центрального апарату АРМА працівниками правоохоронних органів було вилучено ряд документів, зокрема, оригінали договорів управління стратегічними активами, відсутність яких в оригіналі унеможливлює виконання АРМА покладених на нього законом завдань", - повідомили там.

В АРМА заявили, що ці документи не мають жодного стосунку до кримінальної справи, в межах якої проводилися обшуки, тому мета їх вилучення "невідома та незрозуміла".

В агентстві також повідомили, що обшуки 1 квітня проходили у рамках кримінального провадження щодо повернення фізичній особі арештованих коштів у сумі близько 400 тисяч доларів на підставі судового рішення. За версією слідства, це рішення було підробленим.

Заява АРМА щодо обшуків в Агентстві у рамках кримінального провадження 1 квітня в офісі АРМА та за місцем...

Posted by Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА on Thursday, April 1, 2021

Нагадаємо, 1 квітня правоохоронці навідалися до керівництва АРМА з обшуками.

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