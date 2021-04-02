08:41  02 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:26  02 апреля
В КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте
08:11  02 апреля
Обострение на Донбассе: боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2021, 10:58 326

В АРМА рассказали, что силовики изъяли во время обысков 1 апреля

02 апреля 2021, 10:58 326
Читайте також українською мовою
Обыски были проведены в рамках уголовного производства по возврату физическому лицу арестованных средств
Обыски были проведены в рамках уголовного производства по возврату физическому лицу арестованных средств
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявляет, что во время обысков 1 апреля у них изъяли оригиналы ряда документов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на АРМА в Facebook.

Отмечается, что отсутствие этих документов делает невозможным выполнение АРМА возложенных на него задач.

"В ходе обысков в помещении центрального аппарата АРМА сотрудниками правоохранительных органов было изъято ряд документов, в частности, оригиналы договоров управления стратегическими активами, отсутствие которых в оригинале делает невозможным выполнение АРМА возложенных на него законом задач", - сообщили там.

В АРМА заявили, что эти документы не имеют никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого проводились обыски, поэтому цель их изъятия "неизвестна и непонятна".

В агентстве также сообщили, что 1 апреля обыски проходили в рамках уголовного производства по возврату физическому лицу арестованных денежных средств в сумме около 400 тысяч долларов на основании судебного решения. По версии следствия, это решение было поддельным.

Заява АРМА щодо обшуків в Агентстві у рамках кримінального провадження 1 квітня в офісі АРМА та за місцем...

Posted by Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА on Thursday, April 1, 2021

Напомним, 1 апреля правоохранители наведались к руководству АРМА с обысками.

обыски Украина обыск СБУ АРМА

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram