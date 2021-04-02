В АРМА рассказали, что силовики изъяли во время обысков 1 апреля

Обыски были проведены в рамках уголовного производства по возврату физическому лицу арестованных средств

Обыски были проведены в рамках уголовного производства по возврату физическому лицу арестованных средств

Фото из открытых источников

Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявляет, что во время обысков 1 апреля у них изъяли оригиналы ряда документов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на АРМА в Facebook.

Отмечается, что отсутствие этих документов делает невозможным выполнение АРМА возложенных на него задач.

"В ходе обысков в помещении центрального аппарата АРМА сотрудниками правоохранительных органов было изъято ряд документов, в частности, оригиналы договоров управления стратегическими активами, отсутствие которых в оригинале делает невозможным выполнение АРМА возложенных на него законом задач", - сообщили там.

В АРМА заявили, что эти документы не имеют никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого проводились обыски, поэтому цель их изъятия "неизвестна и непонятна".

В агентстве также сообщили, что 1 апреля обыски проходили в рамках уголовного производства по возврату физическому лицу арестованных денежных средств в сумме около 400 тысяч долларов на основании судебного решения. По версии следствия, это решение было поддельным.

Заява АРМА щодо обшуків в Агентстві у рамках кримінального провадження 1 квітня в офісі АРМА та за місцем... Posted by Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА on Thursday, April 1, 2021

Напомним, 1 апреля правоохранители наведались к руководству АРМА с обысками.