Баканов показал декларацию: сколько заработал и чем владеет глава СБУ

На посту главы Службы безопасности Иван Баканов в 2020 году заработал 1 417 854 гривны

На посту главы Службы безопасности Иван Баканов в 2020 году заработал 1 417 854 гривны

Фото из открытых источников

Глава Службы безопасности Иван Баканов опубликовал декларацию за 2020 год.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на реестр деклараций.

На должности председателя Службы безопасности Иван Баканов в 2020 году заработал 1 417 854 гривны. Он также задекларировал три земельных участка и дом на 345,6 кв.м.

В собственности Баканова квартира в Киеве площадью 56 кв.м. Также Баканов имеет в общей собственности квартиру в Кривом Роге – его доля 33%.

По данным декларации, наличными Баканов сохраняет 170 тыс. долл. и 800 тыс. грн. Среди банковских вложений в него 10 долл. и 233 евро.

В Ходосовке Киевской области глава СБУ владеет тремя земельными участками и домом площадью 345,6 кв. м.

В собственности главы СБУ нет автомобилей, но на его жене зарегистрированы две – Volkswagen Touareg 2012 и Volkswagen Passat 2010.

Напомним, в Украине завершилась нынешняя кампания декларирования.