Баканов показал декларацию: сколько заработал и чем владеет глава СБУ
Глава Службы безопасности Иван Баканов опубликовал декларацию за 2020 год.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на реестр деклараций.
На должности председателя Службы безопасности Иван Баканов в 2020 году заработал 1 417 854 гривны. Он также задекларировал три земельных участка и дом на 345,6 кв.м.
В собственности Баканова квартира в Киеве площадью 56 кв.м. Также Баканов имеет в общей собственности квартиру в Кривом Роге – его доля 33%.
По данным декларации, наличными Баканов сохраняет 170 тыс. долл. и 800 тыс. грн. Среди банковских вложений в него 10 долл. и 233 евро.
В Ходосовке Киевской области глава СБУ владеет тремя земельными участками и домом площадью 345,6 кв. м.
В собственности главы СБУ нет автомобилей, но на его жене зарегистрированы две – Volkswagen Touareg 2012 и Volkswagen Passat 2010.
Напомним, в Украине завершилась нынешняя кампания декларирования.