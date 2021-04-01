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01 апреля 2021, 17:50 4

Баканов показал декларацию: сколько заработал и чем владеет глава СБУ

01 апреля 2021, 17:50 4
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На посту главы Службы безопасности Иван Баканов в 2020 году заработал 1 417 854 гривны
На посту главы Службы безопасности Иван Баканов в 2020 году заработал 1 417 854 гривны
Фото из открытых источников
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Глава Службы безопасности Иван Баканов опубликовал декларацию за 2020 год.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на реестр деклараций.

На должности председателя Службы безопасности Иван Баканов в 2020 году заработал 1 417 854 гривны. Он также задекларировал три земельных участка и дом на 345,6 кв.м.

В собственности Баканова квартира в Киеве площадью 56 кв.м. Также Баканов имеет в общей собственности квартиру в Кривом Роге – его доля 33%.

По данным декларации, наличными Баканов сохраняет 170 тыс. долл. и 800 тыс. грн. Среди банковских вложений в него 10 долл. и 233 евро.

В Ходосовке Киевской области глава СБУ владеет тремя земельными участками и домом площадью 345,6 кв. м.

В собственности главы СБУ нет автомобилей, но на его жене зарегистрированы две – Volkswagen Touareg 2012 и Volkswagen Passat 2010.

Напомним, в Украине завершилась нынешняя кампания декларирования.

Украина СБУ декларации Иван Баканов Декларация

 
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