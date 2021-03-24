Екс-прем'єру Азарову повідомили про підозру в держзраді через Харківські угоди

Експрем'єра підозрюють у тому, що він у змові з експрезидентом Віктором Януковичем "вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, державній та економічній безпеці України

Експрем'єра підозрюють у тому, що він у змові з експрезидентом Віктором Януковичем "вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, державній та економічній безпеці України

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Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України) через Харківські угоди.

Як повідомляє ОГП, Азаров розумів, що Харківські угоди суперечать Конституції і Закону Про міжнародні договори, але 20 квітня 2010 року погодився на умови угод, нав'язані тодішнім президентом РФ Дмитром Медведєвим, пише RegioNews. Пізніше Азаров забезпечив погодження проєкту угод, підписав розпорядження про їх схвалення і вніс на розгляд президенту. Погодження проекту "Харківських угод" – колишньому Прем’єр-міністру України повідомлено про підозру у державній... Posted by Офіс Генерального прокурора on Wednesday, March 24, 2021 21 квітня 2010 року в Харкові Віктор Янукович підписав угоду між Україною і Росією, якою на 25 років продовжив термін перебування Чорноморського флоту РФ в Україні нібито для отримання знижки на природний газ. За даними ДБР, насправді Україна не отримала знижку - перед підписанням "угод" РФ двічі штучно завищила ціну. Підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до окупації території Криму. Нагадаємо, 19 березня РНБО ввела жорсткі санкції проти 27 експосадовців.

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