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24 березня 2021, 15:46 19

На ЦНАПи у регіонах виділили понад 230 млн гривень

24 березня 2021, 15:46 19
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Кабінет міністрів у ході сьогоднішнього засідання ухвалив таке рішення
Кабінет міністрів у ході сьогоднішнього засідання ухвалив таке рішення
Рixabay
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Регіони цього року отримають 231 млн гривень на розвиток центрів надання адміністративних послуг. Кабінет міністрів у ході сьогоднішнього засідання ухвалив таке рішення.

Про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль, пише RegioNews.

"Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на розвиток ЦНАПів. Ми ставимо дуже чітке та амбітне завдання, аби за 2-3 роки такий центр був у кожній громаді, а люди могли отримувати якісні та зручні державні послуги", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у січні Кабмін виділив 879 млн грн на виплати чиновникам ліквідованих районів.

Україна гроші Деніс Шмигаль уряд центр

 
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