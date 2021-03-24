На ЦНАПи у регіонах виділили понад 230 млн гривень

24 березня 2021

Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі

Повернувшись в будівлю Одеської ОДА через 15 років, досвідчений чиновник не став робити різких кроків і гучних заяв. Він не дає брифінгів і донедавна навіть не звітував щодо боротьби з коронавірусом –...