На центры админуслуг в регионах Кабмин выделил более 230 млн гривен

24 марта 2021

Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти

Вернувшись в здание Одесской ОДА спустя 15 лет, опытный чиновник не стал делать резких шагов и громких заявлений. Он не дает брифингов и до недавних пор даже не отчитывался по борьбе с коронавирусом –...