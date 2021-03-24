На центры админуслуг в регионах Кабмин выделил более 230 млн гривен
Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания принял такое решение
Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания принял такое решение
Регионы в этом году получат 231 млн гривен на развитие центров предоставления административных услуг. Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания принял такое решение.
Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.
"Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на развитие центров админуслуг. Мы ставим очень четкую и амбициозную задачу, чтобы за 2-3 года такой центр был в каждой общине, а люди могли получать качественные и удобные государственные услуги", - сказано в сообщении.
Напомним, в январе Кабмин выделил 879 млн грн на выплаты чиновникам ликвидированных районов.
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