16:15  24 марта
Мэр Днепра Борис Филатов публично получил прививку от COVID-19
13:29  24 марта
Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа" - пресс-служба
08:11  24 марта
Сутки в ООС: боевики осуществили ряд огневых провокаций по всей линии разграничения
UA | RU
UA | RU
24 марта 2021, 15:46 17

На центры админуслуг в регионах Кабмин выделил более 230 млн гривен

24 марта 2021, 15:46 17
Читайте також українською мовою
Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания принял такое решение
Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания принял такое решение
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Регионы в этом году получат 231 млн гривен на развитие центров предоставления административных услуг. Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания принял такое решение.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

"Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на развитие центров админуслуг. Мы ставим очень четкую и амбициозную задачу, чтобы за 2-3 года такой центр был в каждой общине, а люди могли получать качественные и удобные государственные услуги", - сказано в сообщении.

Напомним, в январе Кабмин выделил 879 млн грн на выплаты чиновникам ликвидированных районов.

Украина деньги Денис Шмыгаль правительство центр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram