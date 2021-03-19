До КСУ надійшло звернення Ради щодо призначення голів НАБУ та ДБР
Суд має надати свій висновок щодо конституційності документу
Суд має надати свій висновок щодо конституційності документу
Представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила, що до КСУ надійшло звернення парламенту щодо законопроекту про зміну процедури призначення голів НАБУ і ДБР. Суд має надати свій висновок щодо конституційності документу.
Про це передає RegioNews.
"До Конституційного суду надійшло конституційне звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора НАБУ та директора ДБР вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - зазначила депутат.
Вона нагадала, що КСУ має надати висновок за зверненням протягом одного місяця.
Нагадаємо, 16 березня Рада направила до КСУ законопроект про призначення глав НАБУ і ДБР по-новому.
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