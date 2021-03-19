12:18  19 березня
Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ
10:49  19 березня
На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві
18:02  19 березня
В зоні ООС спостерігається "тиша”, обстрілів не зафіксовано - штаб
UA | RU
UA | RU
19 березня 2021, 18:17 132

Менш ніж 15% українців довіряють владі, - опитування

19 березня 2021, 18:17 132
Читайте также на русском языке
Парламенту довіряють 12% українців, уряду - 14%
Парламенту довіряють 12% українців, уряду - 14%
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада і Кабінет міністрів опинилися в кінці рейтингу довіри українців до інститутів. Парламенту довіряють 12% українців, уряду - 14%.

Про це свідчать дані опитування КМІС, пише RegioNews.

Стосовно інституту президента, то рівень довіри до нього становить близько третини (32%).

Серед інституцій найвищий рівень довіри громадян мають Збройні сили України - 66%. Церкві довіряють 52% респондентів, громадським організаціям - 39%.

Найнижчий рівень довіри в українському суспільстві мають російські ЗМІ - цей показник становить лише 4%. Що стосується українських ЗМІ, їм довіряє 30% населення.

Патрульній поліції довіряють 34% респондентів (проти 30% у 2018 році), а Національній поліції загалом - 29% (стільки ж було у 2018 році). СБУ довіряють 27% респондентів (проти 21% у 2018 році).

Найбільшу довіру в українців мають волонтери - як ті, що допомагають армії, так і ті, які допомагають переселенцям - 74% і 66% відповідно. Довіряють українці і своїм ближнім: 67% довіряють звичайним людям у своєму населеному пункті. Переселенцям довіряє 41%.

Раніше повідомлялося, що Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу.

Україна українці Верховна Рада Верховний суд парламент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram