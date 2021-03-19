Менее чем 15% украинцев доверяют властям, - опрос

Парламенту доверяют 12% украинцев, правительству - 14%

Парламенту доверяют 12% украинцев, правительству - 14%

Фото из открытых источников

Верховная Рада и Кабинет министров оказались в конце рейтинга доверия украинцев к институтам. Парламенту доверяют 12% украинцев, правительству - 14%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет RegioNews.

Относительно института президента, то уровень доверия к нему составляет около трети (32%).

Среди институтов высокий уровень доверия граждан имеют Вооруженные силы Украины - 66%. Церкви доверяют 52% респондентов, общественным организациям - 39%.

Самый низкий уровень доверия в украинском обществе имеют российские СМИ - этот показатель составляет всего 4%. Что касается украинских СМИ, им доверяют 30% населения.

Патрульной полиции доверяют 34% респондентов (против 30% в 2018 году), а Национальной полиции в целом - 29% (столько же было в 2018 году). СБУ доверяют 27% респондентов (против 21% в 2018 году).

Наибольшее доверие у украинцев имеют волонтеры, как те, которые помогают армии, так и те, которые помогают переселенцам, - 74% и 66% соответственно. Доверяют украинцы и своим ближним: 67% доверяют обычным людям в своем населенном пункте. Переселенцам доверяет 41%.

Ранее сообщалось, что Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге.