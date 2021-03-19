12:18  19 березня
Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ
10:49  19 березня
На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві
08:11  19 березня
Україна фіксує грубі порушення з боку бойовиків: 6 порушень режиму "тиші" за добу, є загиблий
UA | RU
UA | RU
19 березня 2021, 14:21 1363

Гео Лерос і Степанов влаштували перепалку в Раді через куртку міністра за 620 тисяч

19 березня 2021, 14:21 1363
Читайте также на русском языке
Нардеп назвав міністра "ходячим фейком"
Нардеп назвав міністра "ходячим фейком"
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Під час години запитань до уряду на засіданні парламенту між нардепом Гео Леросом і міністром охорони здоров'я Максимом Степановим сталася словесна перепалка через куртку міністра, яку той нібито купив за 620 тисяч гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Цензор.нет".

Так, нардеп Лерос скористався своїм правом поставити питання Степанову і запитав про куртку за 620 тисяч, яку нібито купив міністр.

Коли в Україні сотні українців гинуть через COVID-19, ви два тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. Як, тепло в ній чи ні?" - сказав він.

Крім цього Лерос зазначив, що сам міністр уособлює ходячий фейк, однак звинувачує в поширенні фейків інших.

Своєю чергою Степанов зазначив, що Леросу "хамство притаманне", тому він не збирається відповідати на його питання. При цьому міністр закликав Лероса утриматися від поширення різних фейків, що стосуються, зокрема вакцин та боротьби з COVID-19, оскільки за цим стоїть життя "конкретних людей".

Раніше повідомлялося, що Степанов переклав відповідальність за повільні темпи вакцинації на місцеві влади.

ВР міністр засідання Гео Лерос Максим Степанов

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram