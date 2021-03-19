Гео Лерос і Степанов влаштували перепалку в Раді через куртку міністра за 620 тисяч

Нардеп назвав міністра "ходячим фейком"

Нардеп назвав міністра "ходячим фейком"

Фото: з відкритих джерел

Під час години запитань до уряду на засіданні парламенту між нардепом Гео Леросом і міністром охорони здоров'я Максимом Степановим сталася словесна перепалка через куртку міністра, яку той нібито купив за 620 тисяч гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Цензор.нет".

Так, нардеп Лерос скористався своїм правом поставити питання Степанову і запитав про куртку за 620 тисяч, яку нібито купив міністр.

Коли в Україні сотні українців гинуть через COVID-19, ви два тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. Як, тепло в ній чи ні?" - сказав він.

Крім цього Лерос зазначив, що сам міністр уособлює ходячий фейк, однак звинувачує в поширенні фейків інших.

Своєю чергою Степанов зазначив, що Леросу "хамство притаманне", тому він не збирається відповідати на його питання. При цьому міністр закликав Лероса утриматися від поширення різних фейків, що стосуються, зокрема вакцин та боротьби з COVID-19, оскільки за цим стоїть життя "конкретних людей".

Раніше повідомлялося, що Степанов переклав відповідальність за повільні темпи вакцинації на місцеві влади.