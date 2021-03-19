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19 марта 2021, 14:21 1341

Гео Лерос и Степанов устроили перепалку в Раде из-за куртки министра за 620 тысяч

19 марта 2021, 14:21 1341
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Нардеп назвал министра "ходячим фейком"
Нардеп назвал министра "ходячим фейком"
Фото: из открытых источников
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Во время часа вопросов к правительству на заседании парламента между нардепом Гео Леросом и министром здравоохранения Максимом Степановым произошла словесная перепалка из-за куртки министра, которую тот купил якобы за 620 тысяч гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Цензор.нет".

Так, нардеп Лерос воспользовался своим правом задать вопрос Степанову и спросил о куртке за 620 тысяч, которую якобы купил министр.

Когда в Украине сотни украинцев погибают из-за COVID-19, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Как, тепло в ней или нет?" - сказал он.

Помимо этого Лерос отметил, что сам министр олицетворяет ходячий фейк, однако обвиняет в распространении фейков других.

В свою очередь Степанов отметил, что Леросу "хамство присуще", поэтому он не собирается отвечать на его вопрос. При этом министр призвал Лероса воздержаться от распространения различных фейков, в том числе касающихся вакцин и борьбы с COVID-19, поскольку за этим стоит жизнь "конкретных людей".

Ранее сообщалось, что Степанов переложил ответственность за медленные темпы вакцинации на местные власти.

ВР министр заседание Гео Лерос Максим Степанов

 
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