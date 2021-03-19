Гео Лерос и Степанов устроили перепалку в Раде из-за куртки министра за 620 тысяч

Нардеп назвал министра "ходячим фейком"

Нардеп назвал министра "ходячим фейком"

Фото: из открытых источников

Во время часа вопросов к правительству на заседании парламента между нардепом Гео Леросом и министром здравоохранения Максимом Степановым произошла словесная перепалка из-за куртки министра, которую тот купил якобы за 620 тысяч гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Цензор.нет".

Так, нардеп Лерос воспользовался своим правом задать вопрос Степанову и спросил о куртке за 620 тысяч, которую якобы купил министр.

Когда в Украине сотни украинцев погибают из-за COVID-19, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Как, тепло в ней или нет?" - сказал он.

Помимо этого Лерос отметил, что сам министр олицетворяет ходячий фейк, однако обвиняет в распространении фейков других.

В свою очередь Степанов отметил, что Леросу "хамство присуще", поэтому он не собирается отвечать на его вопрос. При этом министр призвал Лероса воздержаться от распространения различных фейков, в том числе касающихся вакцин и борьбы с COVID-19, поскольку за этим стоит жизнь "конкретных людей".

Ранее сообщалось, что Степанов переложил ответственность за медленные темпы вакцинации на местные власти.