Конфлікт на з'їзді "Слуг народу": спізнившийся на виступ президента Камельчук посварився з охороною

Нардеп почав погрожувати кримінальною відповідальністю охоронцеві "Паркового"

Нардеп почав погрожувати кримінальною відповідальністю охоронцеві "Паркового"

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук запізнився на з'їзд партії, а охорона КВЦ "Парковий" вирішила не пускати його без бейджа під час виступу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Наголошується, що Камельчук пред'явив депутатське посвідчення співробітника Управління держохорони й став з'ясовувати, ким є охоронець "Паркового". Сек'юріті відповів, що він громадянин України. Камельчук став погрожувати кримінальною відповідальністю за перешкоджання депутатської діяльності.

Після завершення конфлікту нардеп уточнив, що він проходив реєстрацію, але йому видали бейдж гостя, а не делегата, що його не влаштувало.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба є "вигаданою", а вакцини проти неї "не викликають довіри".