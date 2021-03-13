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13 марта 2021, 12:11 8

Конфликт на съезде "Слуг народа": опоздавший на выступление президента Камельчук поссорился с охраной

13 марта 2021, 12:11 8
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Нардеп начал угрожать криминальной ответственностью охраннику "Паркового"
Нардеп начал угрожать криминальной ответственностью охраннику "Паркового"
Фото: из открытых источников
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук опоздал на съезд партии, а охрана КВЦ "Парковый" решила не пускать его без бейджа во время выступления президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Отмечается, что Камельчук предъявил депутатское удостоверение сотруднику Управления госохраны и стал выяснять, кем является охранник "Паркового". Секьюрити ответил, что он гражданин Украины. Камельчук стал угрожать криминальной ответственностью за препятствие депутатской деятельности.

После завершения конфликта нардеп уточнил, что он проходил регистрацию, но ему выдали бейдж гостя, а не делегата, что его не устроило.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "вымышленной", а вакцины против нее "не вызывают доверия".

Слуга народа партия конфликт фракция Съезд

 
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