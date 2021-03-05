У Мінсоцполітики сказали, через скільки років Україна перейде на електронні трудові книжки

За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперова трудова книжка зберігатиметься в працівника

За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперова трудова книжка зберігатиметься в працівника

Рixabay

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики, передає RegioNews.

Як зазначається, за законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", обліку здійснюватиметься в електронній формі у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідні цифрові соціальні сервіси будуть впроваджені за три місяці, тобто з дати набрання чинності законом.

Облік даних про трудову діяльність, освіту та інших відомостей про працівника вестиме Пенсійний фонд, який з 2000 року відповідає за накопичення, зберігання та обробку інформації щодо страхового стажу.

Інформація про трудову діяльність за попередні роки в електронний реєстр зможе вноситися як самостійно працівником, так і його роботодавцем у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису.

За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперова трудова книжка зберігатиметься в працівника.

Включити до реєстру відсутні відомості з паперових трудових книжок передбачається протягом пʼяти років після набуття законом чинності. У цей перехідний період може застосовуватися і паперова, і електронна форма обліку трудової діяльності.

Інформацію про свою трудову діяльність і страховий стаж громадяни зможуть отримати у вигляді електронного документа через вебпортал Пенсійного фонду України. Цей документ матиме статус офіційного та за потреби зможе пред’являтися у формі витягу.

"Окрім інших переваг, електронна трудова книжка створить можливість автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України", — додають у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні запровадили електронні трудові книжки.