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05 березня 2021, 18:31 9

У Мінсоцполітики сказали, через скільки років Україна перейде на електронні трудові книжки

05 березня 2021, 18:31 9
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За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперова трудова книжка зберігатиметься в працівника
За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперова трудова книжка зберігатиметься в працівника
Рixabay
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Дані працівників вноситимуть до електронних трудових книжок протягом пʼяти років.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики, передає RegioNews.

Як зазначається, за законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", обліку здійснюватиметься в електронній формі у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідні цифрові соціальні сервіси будуть впроваджені за три місяці, тобто з дати набрання чинності законом.

Облік даних про трудову діяльність, освіту та інших відомостей про працівника вестиме Пенсійний фонд, який з 2000 року відповідає за накопичення, зберігання та обробку інформації щодо страхового стажу.

Інформація про трудову діяльність за попередні роки в електронний реєстр зможе вноситися як самостійно працівником, так і його роботодавцем у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису.

За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперова трудова книжка зберігатиметься в працівника.

Включити до реєстру відсутні відомості з паперових трудових книжок передбачається протягом пʼяти років після набуття законом чинності. У цей перехідний період може застосовуватися і паперова, і електронна форма обліку трудової діяльності.

Інформацію про свою трудову діяльність і страховий стаж громадяни зможуть отримати у вигляді електронного документа через вебпортал Пенсійного фонду України. Цей документ матиме статус офіційного та за потреби зможе пред’являтися у формі витягу.

"Окрім інших переваг, електронна трудова книжка створить можливість автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України", — додають у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні запровадили електронні трудові книжки.

Україна Трудовий кодекс пенсіонери Трудова книжка Мінсоцполітики

 
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