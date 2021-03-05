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05 марта 2021, 18:31 4

В Минсоцполитики сказали, через сколько лет Украина перейдет на электронные трудовые книжки

05 марта 2021, 18:31 4
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По желанию работника работодатель будет обязан продлевать учет трудовой деятельности в бумажной форме, однако в таком случае бумажная трудовая книжка будет храниться у работника
По желанию работника работодатель будет обязан продлевать учет трудовой деятельности в бумажной форме, однако в таком случае бумажная трудовая книжка будет храниться у работника
Рixabay
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Данные работников вносить в электронных трудовых книжек в течение пяти лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, передает RegioNews.

Как отмечается, по закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", учет будут вести в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Соответствующие цифровые социальные сервисы будут внедрены через три месяца, то есть с даты вступления в силу закона.

Учет данных о трудовой деятельности, образовании и других сведений о работнике будет вести Пенсионный фонд, который с 2000 года отвечает за накопление, хранение и обработку информации о страховом стаже.

Информация о трудовой деятельности за предыдущие годы в электронный реестр сможет вноситься как самостоятельно работником, так и его работодателем в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.д.) с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

По желанию работника работодатель будет обязан продолжать учет трудовой деятельности в бумажной форме, однако в таком случае бумажная трудовая книжка хранится у работника.

Включить в реестр недостающие сведения из бумажных трудовых книжек предполагается в течение пяти лет после вступления закона в силу. В этот переходный период может применяться и бумажная, и электронная форма учета трудовой деятельности.

Информацию о своей трудовой деятельности и страховом стаже граждане смогут получить в виде электронного документа через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Этот документ будет иметь статус официального и при необходимости сможет предъявляться в форме выписки.

"Кроме других преимуществ, электронная трудовая книжка создаст возможность автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", — добавляют в Минсоцполитики.

Напомним, 5 февраля в Украине ввели электронные трудовые книжки.

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