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04 березня 2021, 10:48 4

Раді не вдалося визначити, хто формуватиме Комісію з азартних ігор

04 березня 2021, 10:48 4
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Верховна Рада провалила відповідний законопроект №4351-1
Верховна Рада провалила відповідний законопроект №4351-1
Фото з відкритих джерел
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Фінансовому комітету Верховної Ради не дозволили формування Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Верховна Рада провалила відповідний законопроект №4351-1.

Про це повідомляє RegioNews.

Підкреслимо, що нардепи провалили також і два альтернативних до цього законопроекту - №№4351 - 4351-2.

У документі передбачалося, що до формування складу комісії буде залучений виключно фінкомітет, який буде визначати п'ять членів конкурсної комісії. Створена комітетом комісія на конкурсній основі буде вибирати претендентів до складу уповноваженого органу.

У чинному ж законі по-різному визначається, хто саме проводить конкурс з відбору членів комісії. В одній частині це повинен бути Кабінет міністрів з залученням до конкурсної комісії кандидатів від профільного комітету, а в іншій - комісія з вищого корпусу державної служби за загальною процедурою відбору держслужбовців.

Нагадаємо, 14 липня 2020 року Верховна Рада України легалізувала гральний бізнес.

Україна бізнес Верховна Рада нардеп парламент

 
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