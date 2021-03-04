Раде не удалось определить, кто будет формировать Комиссию по азартным играм
Финансовому комитету Верховной Рады не позволили формировать Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Верховная Рада провалила соответствующий законопроект №4351-1.
Об этом сообщает RegioNews.
Подчеркнем, что нардепы провалили также и два альтернативных законопроекта - №№4351 - 4351-2.
В документе предусматривалось, что до формирования состава комиссии будет привлечен исключительно финкомитет, который будет определять пять членов конкурсной комиссии. Созданная комитетом комиссия на конкурсной основе будет выбирать претендентов в состав уполномоченного органа.
В действующем же законе по-разному определяется, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии. В одной части это должен быть Кабинет министров с привлечением к конкурсной комиссии кандидатов от профильного комитета, а в другой - комиссия высшего корпуса государственной службы при общей процедуре отбора госслужащих.
Напомним, 14 июля 2020 года Верховная Рада легализовала игорный бизнес.