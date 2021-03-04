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04 марта 2021, 10:48 5

Раде не удалось определить, кто будет формировать Комиссию по азартным играм

04 марта 2021, 10:48 5
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Верховная Рада провалила соответствующий законопроект №4351-1
Верховная Рада провалила соответствующий законопроект №4351-1
Фото из открытых источников
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Финансовому комитету Верховной Рады не позволили формировать Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Верховная Рада провалила соответствующий законопроект №4351-1.

Об этом сообщает RegioNews.

Подчеркнем, что нардепы провалили также и два альтернативных законопроекта - №№4351 - 4351-2.

В документе предусматривалось, что до формирования состава комиссии будет привлечен исключительно финкомитет, который будет определять пять членов конкурсной комиссии. Созданная комитетом комиссия на конкурсной основе будет выбирать претендентов в состав уполномоченного органа.

В действующем же законе по-разному определяется, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии. В одной части это должен быть Кабинет министров с привлечением к конкурсной комиссии кандидатов от профильного комитета, а в другой - комиссия высшего корпуса государственной службы при общей процедуре отбора госслужащих.

Напомним, 14 июля 2020 года Верховная Рада легализовала игорный бизнес.

Украина бизнес Верховная Рада нардеп парламент

 
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