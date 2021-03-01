Ексгенпрокурор Луценко вестиме своє політичне шоу на каналі Порошенка

Перший випуск шоу станеться у березні

Перший випуск шоу станеться у березні

Фото: з відкритих джерел

Починаючи з березня, на 5 каналі почне виходити політичне шоу, яке буде вести колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Як передає RegioNews, про це в коментарі "Детектору медіа" повідомив генеральний директор 5 каналу Володимир Мжельський.

Ми розвісили борди, у яких написано, що він (Юрій Луценко - ред.), буде працювати з березня. Він буде робити своє шоу", - сказав він.

Шоу на політичну тематику виходитиме раз на тиждень, - додав Мжельський. Офіційний пресреліз телеканалу щодо програми запланований на 1 березня.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий".

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