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01 березня 2021, 09:11 2036

Ексгенпрокурор Луценко вестиме своє політичне шоу на каналі Порошенка

01 березня 2021, 09:11 2036
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Перший випуск шоу станеться у березні
Перший випуск шоу станеться у березні
Фото: з відкритих джерел
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Починаючи з березня, на 5 каналі почне виходити політичне шоу, яке буде вести колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. 

Як передає RegioNews, про це в коментарі "Детектору медіа" повідомив генеральний директор 5 каналу Володимир Мжельський.

Ми розвісили борди, у яких написано, що він (Юрій Луценко - ред.), буде працювати з березня. Він буде робити своє шоу", - сказав він.

Шоу на політичну тематику виходитиме раз на тиждень, - додав Мжельський. Офіційний пресреліз телеканалу щодо програми запланований на 1 березня.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий".

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телеканал Петро Порошенко Юрій Луценко прокурор борди

 
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