Ексгенпрокурор Луценко вестиме своє політичне шоу на каналі Порошенка
Перший випуск шоу станеться у березні
Перший випуск шоу станеться у березні
Починаючи з березня, на 5 каналі почне виходити політичне шоу, яке буде вести колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Як передає RegioNews, про це в коментарі "Детектору медіа" повідомив генеральний директор 5 каналу Володимир Мжельський.
Ми розвісили борди, у яких написано, що він (Юрій Луценко - ред.), буде працювати з березня. Він буде робити своє шоу", - сказав він.
Шоу на політичну тематику виходитиме раз на тиждень, - додав Мжельський. Офіційний пресреліз телеканалу щодо програми запланований на 1 березня.
Нагадаємо, Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий".
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