Экс-генпрокурор Луценко будет вести свое политическое шоу на канале Порошенко
Первый выпуск шоу произойдет в марте
Первый выпуск шоу произойдет в марте
Начиная с марта, на 5 канале начнет выходить политическое шоу, которое будет вести бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Детектору медиа" сообщил генеральный директор 5 канала Владимир Мжельский.
Мы развесили борды, в которых написано, что он (Юрий Луценко - ред.), будет работать с марта. Он будет делать свое шоу", - сказал он.
Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю, - добавил Мжельский. Официальный пресс-релиз телеканала в отношении программы запланирован на 1 марта.
Напомним, Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой".
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