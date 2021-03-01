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01 марта 2021, 09:11 2278

Экс-генпрокурор Луценко будет вести свое политическое шоу на канале Порошенко

01 марта 2021, 09:11 2278
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Первый выпуск шоу произойдет в марте
Первый выпуск шоу произойдет в марте
Фото: из открытых источников
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Начиная с марта, на 5 канале начнет выходить политическое шоу, которое будет вести бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Детектору медиа" сообщил генеральный директор 5 канала Владимир Мжельский.

Мы развесили борды, в которых написано, что он (Юрий Луценко - ред.), будет работать с марта. Он будет делать свое шоу", - сказал он.

Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю, - добавил Мжельский. Официальный пресс-релиз телеканала в отношении программы запланирован на 1 марта.

Напомним, Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой".

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телеканал Петр Порошенко Юрий Луценко прокурор борды

 
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